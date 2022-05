Zwemster Marte Hieke van der Kamp succesvol tijdens ‘Internationaler Basler Cup’ wedstrijden

Moest de Orca zwemster in de eerste twee dagen nog wennen aan de koude omstandigheden in het buitenbad, de derde dag op de 400m vrije slag kwam de wederopstanding.

In een lekker zonnetje liet Van der Kamp er geen gras over groeien. Met 4.28,91 verpulverde de scholier aan het Leeuwarder Lyceum haar vorige persoonlijke toptijd met bijna 5 seconden. Niet alleen goed voor het goud, maar ook het grootste persoonlijke record van de gehele Nederlandse jeugdploeg die in Zwitserland aanwezig is.

Orca zwemmer Domingo Kuipers uit Workum kwam op de 200m vlinderslagfinale niet verder dan een vijfde klassering.