Zwemmen in de Sneker grachten roept vraag op: Mist Sneek een openluchtzwembad?

SNEEK- Met de hoge temperaturen van de laatste dagen zoekt de lieve jeugd in Sneek vertier op en rond het buitenwater. Eerder kwamen al foto’s voorbij van zwemmende jeugd in de ‘Boategoat’. Deze week zijn er regelmatig kinderen te vinden op en rond de Koninginnebrug (of is het de Wilhelminabrug?). Volop waterplezier!

Discussie: Waarom heeft Sneek geen openlucht zwembad?

Dergelijke plaatjes roepen meteen weer de discussie op of er in een stad als Sneek niet een openluchtzwembad (terug) moet komen. Die discussie keert elk jaar tijdens warme terug. Voor wie geïnteresseerd is: https://docplayer.nl/17895869-O14-001518-o14-001518-toekomst-zwembaden-in-sudwest-fryslan-een-sprong-in-het-diepe.html

In februari 2011 reageerde het toenmalige gemeentebestuur met: ”De gemeente Súdwest Fryslân heeft een groot aantal plekken waar in buitenwater gezwommen kan worden, bijvoorbeeld bij De Potten in Sneek. Ook is er een openluchtzwembad in Witmarsum.

Voorlopig vermaakt de jeugd zich prima in de stadsgrachten, al zijn niet alle omwonenden even blij met de soms ‘luidruchtige’ kinderen.