Zweef van 60 meter hoog op Sneekweekkermis

SNEEK- Onder belangstelling van vele kermisliefhebbers is maandagavond de opbouw van de Sneekweekkermis begonnen. Uiteraard was onze fotograaf Jan Douwe Gorter, zelf een groot kermisliefhebber, een van de ‘opzichters’. Hij stuurde de redactie een aantal foto’s van de opbouw. Letterlijk meest in het oog springend is de 60 meter hoge zweef.