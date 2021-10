Zwartwordende Wasplaat paddenstoel

SNEEK- “Soms wil je graag een bepaalde paddenstoel tegenkomen. Jarenlang heb je dat geluk niet, maar dan ineens zie je hem staan. Zo ook met de Zwartwordende Wasplaat, een uitzonderlijke mooie paddenstoel die oranje tevoorschijn komt en vervolgens een zwarte kleur aanneemt. Ik kwam deze twee exemplaren tegen in Sneek, zomaar langs de rondweg”, meldt Ype van der Werf.

De Zwartwordende Wasplaat is een onopvallende paddenstoel, dankzij zijn kleur zie je hem snel over de kop (hoedje). Op deze twee foto's is de verkleuring van oranje naar zwart al mooi te zien.