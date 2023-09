Zwartjes zien bij Geel Wit alle kleuren

Neusje

In die delen van de wedstrijd scoor de ploeg van trainer Jan Stuiver steeds twee keer en dat gebeurde ook nog eens door mannen, waarvan men bij Black Boys had kunnen weten dat die een neusje voor de goal hebben. De eerste daarvan was Robin Metz die als na zes minuten de score opende. Metz verzorgde tien minuten later de assist, toen oud Sneker Sander Graafsma namens Geel Wit de marge verdubbelde.



Accent

Op het half uur scoorde Tim Bart de derde Amelander treffer en was de wedstrijd gespeeld, te meer omdat Edouany Bravo, de nieuwe ster aan het Black Boys-firmament, op Sportpark Nes-Buren niet of nauwelijks iets wist uit te richten. Ook de andere mannen in het shirt met de grote witte V op de borst wisten niet echt een vuist te maken. Het accent lag bij de Sneker formatie dan ook meestentijds op de defensie en helemaal in de eerste minuten na de wisseling van de speelhelft. Niettemin wisten de eilandbewoners doelman Madji Hanana toen nog twee keer te passeren.



​Definitief

In de vijftigste minuut maakte een andere Metz i.c. Joris het kwartet vol en vijf minuten later bepaalde Bente Bonthuis naar later bleek, de eindstand op 5-0. Daarmee kwam een definitief einde aan het Sneker bekeravontuur, al was dat pleit eigenlijk al na het verlies bij FC Harlingen beslecht. Voor Black Boys resteren nu - excl. eventuele oefenpotjes - nog twintig competitieduels en de eerste daarvan staat komende zondag op Tinga op het programma. Bij die seizoensouverture ontvangt Black Boys Sport Vereent en bij die wedstrijd wordt om 14.00 uur afgetrapt.

Geel Wit - Black Boys 5-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Robin Metz (6.(, 2-0 Sander Graafsma (16.), 3-0 Tim Barf (29.), 4-0 Jordi Metz (50.), 5-0 Bente Bonthuis (55.)

Scheidsrechter: R. Lettinga

Opstelling Black Boys: Madji Hanana, Dennis Kempen, Onno Kappeyne van de Copello, Jordi Albada, Rui Jorge Kelly (Martijn Jetten), Max Hofstra, Jelle Rein Brouwer, Mark Zijlstra, Richard Nieuwland (Msokolo Ramazanio Dieudonne), Edouany Bravo en Hanna Hanno (Achmed Mohammed Abdullah)

Bron: https://pengel.weebly.com/