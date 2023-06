Zware omstandigheden voor hardlopers Mar-athon Sneek

SNEEK - De zomeravondwarmte zorgde ervoor dat de omstandigheden zwaar zijn voor de hardlopers van de Mar-athon van Sneek. Er werd in groepen gestart en om 18.00 uur klonk voor de eerste groep hardlopers het startschot in Terherne van de halve marathon van 21,1 kilometer. Vanaf De Potten was om 19.00 uur de start voor de eerste lopers van de 7,5 kilometer.