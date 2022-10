Zware Jongens ontvangen Gouden Plaat

In het voorjaar van 2007 kwam de single 'De Jodeljump' uit van de Zware Jongens samen met DJ Daroon en Frans, de Belgische Jodelkoning. Waylon van der Heijden was verantwoordelijk voor de productie en de single verscheen onder het label Berk Music. Datzelfde jaar wordt de plaat uitgeroepen tot ‘feesthit van het jaar’.

20.000 keer per maand gestreamd

Ondanks de bescheiden notering in de hitlijsten, is het een populaire plaat in alle kroegen, en op alle feesten. Zo ook in de wintersportgebieden is het nu nog steeds een veel gedraaide plaat. Wat heel frappant is dat het liedje, ondanks dat het Nederlandstalig is, maandelijks zo’n 20.000 keer per maand gestreamd wordt in de landen Noorwegen en Zweden. De act De Zware Jongens bestaande uit Fokko Dam en Arie Kuipers is ontstaan in 2000.

Fokko Dam is onder meer bekend als "De man met de bordjes" van de Blauhúster Dakkapel, Arie Kuipers is componist van onder meer de schaatshit "Bonkevaart/Bonkefeart" en maakte deel uit van De Dikke Lulband, een duo dat vooral in studentenkringen populair was.

De eerste hit was het ‘Bejaardenlied’, daarna kwam de Nederlandse versie van "Anton aus Tirol". Verdere spraakmakende nummers volgden waaronder "Wurst, Wurst, Wurst", "Stil Aan De Overkant", "De Kneu" en "De lege Krattenwals".

Link naar het liedje op Spotify: https://open.spotify.com/track/7cGOEp7xwd4VWk5hAoHAOX?si=fab7daa4b3d54e97