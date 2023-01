De route van de Winterfiets Elfstedentocht is volledig anders dan bij de Fiets Elfstedentocht op tweede pinksterdag. Die laatste begint in Bolsward en maakt een lusje. Komend weekend volgen de fietsers dezelfde route als bij de echte Elfstedentocht, met start in Leeuwarden en dan over Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen Franeker, Dokkum weer terug naar de hoofdstad.

Zware editie

Het zal een zware editie worden, verwacht Eric Lansu van de organisatie. En dat hoort er ook wel een beetje bij. "Vorig jaar moesten we het vanwege corona uitstellen naar halverwege maart. Toen waren het lenteachtige omstandigheden. Dat gaat nu anders worden, het wordt flink bikkelen dit weekend."

Harde wind is geen reden om het evenement te annuleren of uit te stellen. "We krijgen van veel mensen vragen of het wel doorgaat, maar natuurlijk gaat het door. Stel je voor dat er zondag een echte schaats Elfstedentocht zou zijn geweest, dan zou die ook gewoon zijn doorgegaan. Dus waarom op de fiets dan niet?"

Er zijn zo'n 1.200 aanmeldingen, vergelijkbaar met vorig jaar. Het grootste deel zit op een racefiets, maar er zit van alles tussen. "48 stadfietsen, 32 steps, 15 ligfietsen, 7 skeelers. En negen mensen hebben 'overig' ingevuld, dus we zijn heel benieuwd naar wat dat gaat worden."

De oudste deelnemer is 83 jaar, de jongste 16. De organisatie heeft geprobeerd om meer jeugd te bereiken. "Iedereen die geboren is na de laatste schaats Elfstedentocht - 4 januari 1997 - heeft een flinke korting gekregen."

Misschien te lang voor jeugd

Er zijn 48 deelnemers die van die regeling gebruikmaken. "Dat mogen er natuurlijk altijd meer zijn, maar het is wel een heel heftige tocht", zegt Lansu. "Tweehonderd kilometer onder deze omstandigheden is voor de echte jeugdfietsers misschien wel wat te lang."

De organisatie biedt ook wel kortere afstanden aan, maar daar is niet veel belangstelling voor. "Dan doe je niet alle elf steden aan, dus heb je dan wel een echte Elfstedentocht gefietst?"

Aanmelden kan nog. De start is zondag tussen 6.00 en 8.00 uur bij de Elfstedenhal.

