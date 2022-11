Zwak Sneek Wit Zwart sneuvelt tegen SC Joure

SNEEK- Slechts zelden kwam de formatie van trainer Carlo Rietdijk in de bekerwedstrijd tegen SC Joure, de hekkensluiter in de tweede klasse K, tot een fatsoenlijke en hoopvolle aanval. Voor de rest was het spel van Sneek Wit Zwart van een zeer matig niveau met uiteindelijk een terechte 1-3 nederlaag tot gevolg.

Sneek Wit Zwart mocht daarbij als excuus aanvoeren dat men het zonder Kevin Huitema (blessure), Freerk de Jong - hij viel in de tweede helft in - en Alwin Velds (ziek) moest doen. Dat pleit de rest echter niet vrij, want die had tegen de ook niet al te sterk spelende klasgenoot uit de Jouwer - in de voorbije dagen het meest besproken dorp in voetballand - toch aanmerkelijk meer moeten brengen.

Teken van leven

Nu nam de Ès Céé vooral de dreiging voor zijn rekening, al was het gevaar onder de streep mede door een ingreep van aanvoerder Thijs Goes en een redding van doelman Niels Kuperus ook weer niet al te groot. Ook bij een serie hoekschoppen ging de sirene in de Sneker zestien niet af, waarna de thuisclub met een schuiver van Leon de Vries voorzichtig een klein teken van leven afgaf. Naast een kopbal van centrale verdediger Auke de Boer was dat in de eerste helft echter wel de enige noemenswaardige actie van de thuisclub die ten ten tijde van De Boer's kopbal overigens al met 0-1 achter stond.



Na een klein half uur was de communicatie tussen diezelfde De Boer en Thijs Goes namelijk niet je van het en dat bood Bent Dijkstra de mogelijkheid om alleen voor Kuperus de openingstreffer binnen te werken. Die achterstand had vervolgens in de slotfase van de eerste vijfenveertig minuten nog hoger uit kunnen vallen, want bij een aantal kopballen was in het Sneker strafschopgebied toch echt sprake van alarmfase één.



Langszij

Met Freerk de Jong voor de te statische Jeton Musliu ging Sneek Wit Zwart na rust op jacht naar de gelijkmaker. Bij die inspanningen ontbrak echter veelal de vereiste nauwkeurigheid. Zo kwam een voorzet van Robin Semplonius eigenlijk in niemandsland terecht en toen Thijs Goes bij een corner wel werd gevonden, ontbrak bij de inzet de juiste richting. Vervolgens schoot Arton Musliu heel ruim voorlangs en was De Jong bij een rebound ook al niet nauwkeurig genoeg. In minuut 67 liet de zorgvuldigheid aan Sneker zijde daarentegen niets te wensen over en na een mooie combinatie door het hart van de Jouster defensie bracht Semplonius op aangeven van De Jong de thuisclub langszij.



Beter

Het was zo’n beetje de eerste geslaagde actie van de Snekers die kort daarop de mogelijkheid kregen om op voorsprong te komen. De Jong kopte na een voorzet van Musliu echter over en gaf de bal even later achter Semplonius, waar “een selfie” naar ons oordeel een betere optie was geweest. Wat Auke de Boer in de zevenenzeventigste minuut beter had moeten doen, was voor iedereen en niet in de laatste plaats voor hemzelf wel duidelijk. Met zijn knullige balverlies leidde hij namelijk de tweede Jouster treffer in en kort daarop leek ook de 1-3 in de maak toen de gasten als een mes door de Sneker boter sneden.

Hoogtepunt

Met een ronduit schandalig vlagsignaal werd het leven van de thuisclub verlengd en die kreeg even later uit het niets een kans in de schoot geworpen. De inzet van Musliu belandde echter naast de goal, waarna Sem Kuipers twee minuten later met een fantastische uithaal van een meter of dertig de 1-3 liet noteren. Daarmee zorgde hij niet alleen voor de definitieve beslissing, maar ook voor het absolute hoogtepunt van de avond.

Een avond waarop Sneek Wit Zwart het niveau van een vierdeklasser niet ontsteeg en waarbij trainer Carlo Rietdijk - en daar bestond alle aanleiding toe - veel eerder in had moeten grijpen. Nu stuurde de oefenmeester pas tien minuten voor tijd met Joey Huitema nieuw bloed naar het front. Die wijziging kwam in onze ogen - en ook in die van de morrende Sneker achterban - veel te laat en was bovendien te mager om de steven nog in positieve zin te wenden.

Sneek Wit Zwart - SC Joure 1-3 (0-1)



Doelpunten: 0-1 Bent Dijkstra (26.), 1-1 Robin Semplonius (67.), 1-2 onbekende speler (77.), 1-3 Sem Kuipers (88.)

Scheidsrechter: R.M. Berends

Gele kaart: Thijs Goes (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Joey Westerhof, Thijs Goes, Auke de Boer (80. Joey Huitema), Joris Speelman, Leon de Vries, Harvey de Boer, Stefan Westhof, Arton Musliu, Jeton Musliu (46. Freerk de Jong) en Jan Dommerholt (29. Robin Semplonius)

Bron: https://pengel.weebly.com