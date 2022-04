Zwak Black Boys niet opgewassen tegen ONB

Die speelde overigens ook niet groots, maar wat de Snekers lieten zien, was nog veel armoediger. De Snekers die voortdurend de lange bal hanteerden, kwamen in de hele wedstrijd dan ook niet verder dan een stuk of twee, drie halve kansjes.



Vrije trap

Het eerste schot richting doel was nog wel van Sneker makelij, maar ONB-doelman Jeffrey de Haan zag “het ding” al van verre aankomen en kwam daarbij niet echt in de problemen. Die waren aan de andere kant ook niet al te groot, want de thuisclub kreeg bij de aanvallen de puntjes ook niet op de bekende ie. en als dat al een keer dreigde te gebeuren, stuiten de blauwhemden meestertijds op Black Boys-keeper Ali Javidrad die zich later zelfs een slippertje kon veroorloven. Er moest dan ook een vrije trap aan te pas komen om de score open te breken en daarbij viel Javidrad weinig te verwijten, want de soort Jeffrey Brouwer genomen free kick zeilde perfect in de bovenhoek..



Snel

Daarna was alleen nog een vrije trap van Black Boys het vermelden waard en was het voor wat betreft de thuisclub wel gebeurd met de activiteiten op de vijandelijke helft.Dat zou echter na rust snel veranderen, want bij zo’n beetje de eerste, de beste aanval werd Lars Tjeerdsma door de zwarte defensie geen strobreed in de weg gelegd en had Javidrad andermaal het nakijken. De Sneker doelman hield vervolgens zijn ploeg nog enigszins in de wedstrijd door een schot van Tjeerdsma en een vrije trap van Brouwer onschadelijk te maken, waarna zijn collega evenals Javidrad in het eerste bedrijf bij een slippertje met de schrik vrijkwam.



Beslist

​Met nog een kwartier op de klok scoorde ONB zijn derde treffer toen Tjeerdsma na een goed lopende aanval - één van de weinige - de bal simpel mocht intikken. Daarmee viel de wedstrijd in het slot en de vierde treffer die Dylan van der Linde op de grens van de reguliere en toegevoegde tijd via de paal en vervolgens via de keeper liet noteren, was er eigenlijk alleen één voor de statistieken. Het duel was toen namelijk al lang en breed beslist.



O.N.B. - Black Boys 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Jeffrey Brouwer (30.), 2-0 Lars Tjeerdsma (47.), 3-0 Tjeerdsma , 4-0 Dylan van der Linde (90.)

​Gele kaart: Hassan Huseen, Tolga Yilmaz (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Hassan Huseen, Giovanni Bleeker, Rui Jorge Kelly, Richard Nieuwland, Dennis Kempen, Raymond Abelsma, Mladen Dubravac, Harry Terpstra, Justin Wolfswinkel (70. Jan Broersma) en Tolga Yilmaz (70. Richard Venema)



