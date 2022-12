Zwak Black Boys lijdt ook in en tegen Harlingen verlies

Anderhalve kans

In het eerste bedrijf bood Black Boys nog aardig partij en de eerste dreiging - een vrije trap van Mark Zijlstra - kwam ook nog van de Snekers. In de rest van de tweede helft was het voor de ploeg van trainer Richard Venema vooral een kwestie van tegenhouden, al kregen de “All Blacks" nog wel anderhalve kans. Bij de eerste mogelijkheid was de aanname niet optimaal en schoot Ahmed Yousif voorlangs, terwijl bij de tweede - één uit de buitencategorie - Harlingen doelman Jesse Jordan Jaasma de inzet onschadelijk maakte.



Opbouw

Aan de andere kant was de activiteit groter. Het aantal kansen viel echter ook tegen en als er zich al één aandiende, dan hielden doelman Ali Javidrad en de zijnen vaak - en soms met kunst en vliegwerk - de deur gesloten. Die ging na een klein half uur echter toch open, toen de opbouw aan Sneker zijde niet goed was en Kevin Hoekstra de bal uit een voorzet van links over de Sneker keeper tegen de touwen kopte. Het was eigenlijk een gevalletje “eigen graf graven”, dat begon bij Javidrad die later in de eerste helft met de vingertoppen voorkwam dat de thuisclub de marge nog voor rust verdubbelde.



Conditioneel

Nadat vroeg in de tweede helft een volley naast de Sneker goal belandde en Javidrad bij een tweetal schuivers met evenzo vele reddingen de tweede Harlinger treffer van het bord hield, vertoonde de opbouw aan Sneker zijde andermaal gebreken, waarna een voorzet vanaf de rechterkant door Hoekstra bij de tweede paal werd verzilverd (2-0). Toen was al duidelijk dat Black Boys meer moeite kreeg om de thuisclub.



Yilmaz

Niet lang na de twee-nul werd meer en meer duidelijk dat Black Boys het conditioneel niet meer kon bijbenen. De activiteiten voor de Harlinger goal werd meer en meer een zeldzaamheid en uiteindelijk wist Black Boys nog één keer een hoekschop uit het vuur te slepen. Dat was in de bittere kou bitter weinig en dat veranderde ook niet nadat trainer Richard Venema met Raymond Abelsma, Mouad Kaissouni en Tolga Yilmaz nieuw en vers bloed binnen de lijnen bracht.



Sterker nog, in de resterende speeltijd moest Black Boys nog een tegentreffer van Frank Claasz Coockson en een aantal gele kaarten waarvan twee voor de al genoemde Yilmaz incasseren. Yilmaz is voor de volgende wedstrijd dan ook geschorst en die staat voor zondag 5 februari van het volgend jaar op het programma, wanneer Black Boys bij Zevenhuizen op bezoek gaat.



FC Harlingen - Black Boys 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Hoekstra (27.), 2-0 Hoekstra (58.), 3-0 Frank Claasz Coockson (86.)

Scheidsrechter: S.G. Meijer

Gele kaart: Aaron Bouwhuis (FC Harlingen), Amanj Saleh, Dennis Kempen (Black Boys)

Rode kaart (2x geel): Tolga Yilmaz (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Ali Javidrad, Dennis Kempen (74. Mouad Kaissouni) , Jordi Albada, Amin Abdelkhareq, Richard Nieuwland, Mladen Dubravac (64. Raymond Abelsma), Harry Terpstra, Mark Zijlstra, Amanj Saleh, Kemo Jaborteh (64. Tolga Yilmaz) en Ahmed Yousif

