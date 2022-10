Zwaar bevochten zege voor LSC 1890

Overwicht

Trainer Marcel Valk stuurde dezelfde elf naar de aftrap als tegen SV Pesse en net als tegen de Drenten bouwde zijn ploeg in de eerste helft een overwicht op. De surplus ging echter niet gepaard met een karrenvracht aan kansen, ook al omdat Jocelyn Haarman bij een één op één-situatie vanwege buitenspel werd teruggefloten. Niet veel later kreeg Patrick Zijda een kopkans doch de middenvelder die vorig seizoen voor LSC 1890 twaalf keer doeltreffend was, bleef droog staan.



​Beloning

​De boetes vloeiden daarentegen rijkelijk richting het bondsbureau, want als een haas slingerde arbiter De Haas achtereenvolgens Jesse van Sermondt, Frank Post (VENO), Aaron Brouwer en Rens Zwaagstra op de bon. VENO dat vooral op de counter loerde, was nadien nog één keer dreigend en wel via een vrije trap. Die leverde echter geen rendement op en ook bij de eerste activiteiten van de Snekers na rust bleef de uitbetaling van het dividend uit. Na iets meer dan een kwartier spelen werd de squadra van de Via Leovardia door toedoen van Rik Jongstra echter voor zijn inspanningen beloond.



Tricky

Die voorsprong was op basis van de veldverhouding verdiend en ook in het verdere verloop van de wedstrijd speelde het spel zich voornamelijk op de helft van VENO af. De bevrijdende tweede treffer viel echter niet en daardoor bleef de stand “tricky” want hij hoeft immers maar één keer goed te vallen. Nadat doelman Peter de Boer voor LSC 1890 weer een keer een te groot obstakel bleek, viel de bal bij een snel uitgevoerde tegenstoot bijna goed. Jesse van Sermondt kwam daarbij echter als winnaar uit de strijd en hield daarmee de marginale Sneker voorsprong in takt Die voorsprong zou ook in de resterende speeltijd geen wijziging meer ondergaan, omdat ook De Boer in de slotfase bij een tweetal doelpogingen tot winnaar werd verklaard.



​Derhalve bleef het bij 0-1 en die marginale marge was voor de manschappen uit Sneek evenals vorige week voldoende voor de volle buit. Met die buit is LSC 1890 dat volgende week het nog puntloze Beilen ontvangt, actueel samen met EMMS en Oldeholtpade lijstaanvoerder in de tweede klasse J.

V.E.N.O. - L.S.C. 1890 0-1 (0-0)

Doelpunten: Rik Jongstra (62.)

Scheidsrechter: D.K.L. de Haas

Gele kaart: Frank Post, Roy Visscher (VENO), Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rens Zwaagstra (LSC 1890)

Opstelling LSC 1890: ​Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra, Allard Westerdijk Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma (85. Brian Bok), Rik Jongstra (65. Joran de Haan), Noël Wever en Jocelyn Haaima (85. Bradley Steensma)