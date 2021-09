Zure nederlaag voor ONS Sneek

AMSTERDAM- Voetbal is een enkele keer heel onrechtvaardig en gisteren was één van die keren. Op sportpark Schellingwoude was ONS Sneek minimaal gelijkwaardig, zo niet beter dan Asv De Dijk, maar na vierennegentig minuten was het eindresultaat nul komma nul of in goed Spaans ‘nada’.

Die zure nederlaag leek het aanvankelijk "nicht im Frage", want de ploeg van trainer Jan Vlap waarbij Mounir Loolofs opnieuw als back dienst deed en waarbij Han van Dijk de geschorste Wesley Tankink verving, kreeg al snel mogelijkheden. Zo kreeg de van een schorsing teruggekeerde Gerben Visser na een voorzet van Rik Weening al in de openingsfase een behoorlijke kopkans en een klein kwartiertje later ontbrak na een actie van Nick Kleen bij. de eindpass net de nauwkeurigheid om Visser opnieuw in stelling te brengen, waarna die finesse ook bij een volgende veelbelovende aanval niet ten toon werd gespreid.

Matig uitverdedigen

Na dat sterke begin kwam de thuisclub wat meer aan keu, maar dat ging niet gepaard met caramboles. Matig uitverdedigen aan Sneker zijde hielp Asv De Dijk echter aan een rake stoot en die werd middels een diagonale schuiver door Amir Riffi uitgedeeld (1-0). Hoewel ONS in die fase minder dominant was, was die stand tegen de verhouding in en die verhouding werd in het vervolg van het eerste bedrijf ook niet meer hersteld, ook al omdat de arbiter van dienst na een goedlopende aanval in een overtreding op Gerben Visser te weinig zag om de bal op de stip te leggen. Dat laatste deed hij kort na rust daarentegen wel, toen hij een handsbal van Patrick van der Veen met het maximale vonnis bestrafte, waarna Ivo de Waal dat vonnis onberispelijk voltrok.



Die benutte strafschop had op de Snekers even het effect van een mokerslag maar uiteindelijk herpakte ONS Sneek zich. Met Glenn Buma voor Mounir Loolofs, Rico Cordes voor Rik Weening en Jermain Bregita voor Gerben Visser werd de ploeg niet alleen van vers bloed maar ook van nieuw elan voorzien. Dat resulteerde net buiten de zestien in een vrije trap en met een fraaie krul gaf linksback Gabriël Fernando doelman Max Klink het nakijken en bracht hij de Sneker hoop terug. Een minuut later werd die hoop bijna een zegen, doch de uithaal van Joran Swart was niet precies genoeg en werd een gemakkelijke prooi voor de grijpgrage handen van Klink.



De Amsterdamse sluitpost zag vervolgens dat alle bedoelingen van de in het blauw spelende oranjehemden in de categorie "goed bedoeld" eindigden, al kreeg hij het in de hectische slotfase nog wel een paar keer Spaans benauwd. Zo verdween een tweede vrije trap van Fernando maar net voorlangs en in de daaropvolgende minuten wist de thuisclub alleen met kunst en vliegwerk de gelijkmaker van het bord te houden, waarna keeper Klink ook bij een laatste actie van Han van Dijk (een kopbal) de deur gesloten hield.



Daarmee eindigt het duel in een 2-1 zege voor de Amsterdammers en dat was vanuit Sneker perspectief onder de streep te weinig. Runner-up ONS Sneek duikelde daardoor ook op de ranglijst en wel van plek twee naar plek acht. De Snekers werden o.a. door de andere Friese hoofdklasser i.c. Buitenpost voorbijgestreefd. Buitenpost hield aan het duel bij SDC Putten een punt over, maar dat hadden er drie moeten zijn. Onze oud stadgenoot Robin Huisman de Jong - vorige week nog trefzeker vanaf elf meter - verzuimde vijf minuten voor tijd namelijk om de Blauwkes vanaf de stip naar de overwinning te schieten.

Asv De Dijk - ONS Sneek 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Amir Riffi (31.), 2-0 Ivo de Waal (48.-pen), 2-1 Gabriël Fernando (66.)

​Scheidsrechter: M. Oosting

​Gele kaart: Jermaine Bregita, Gabriël Fernando (ONS Sneek)

Opstelling Asv De Dijk: Max Klink, Brian Groothuesheidkamp, Ruben van Dam, Mohamed, Akhayad, Kaya IJsendijk, Obed Kwofie, Luciën Wa Bwanda, Hjalmar Oomens, Ivo de Waal (73. Leon Schipper), Amir Riffi (64. Nydel Forgweh) en Sammy Gemmel

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen, Mounir Loolofs (58. Glenn Buma), Giovanni Aronds, Mark Westra, Han van Dijk, Rik Weening (58. Rico Cordes), Nick Kleen en Gerben Visser (58. Jermaine Bregita)

Bron: https://pengel.weebly.com/