SNEEK - In de categorie Speciaalzaken is Zuivelhoeve genomineerd voor de Foodservice Award 2022. De verkiezing van de Food Service Award is een initiatief van Q&A in samenwerking met de Horecava en werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd.

Vanaf september kon er gestemd worden op diverse categorieën. In totaal werden er meer dan 21.000 stemmen uitgebracht. Zuivelhoeve is samen met De Keurslager genomineerd in de categorie Speciaalzaken. Normaliter zouden de winnaars op 12 januari bekend worden gemaakt op de Horecava, maar deze vakbeurs kon door de coronamaatregelen niet doorgaan.

De uitslag van de verkiezing is nu verschoven naar 10 maart 2022. Hoe de prijsuitreiking plaats zal vinden, is nog niet bekend. Er wordt gezocht naar een feestelijk alternatief. De genomineerden krijgen daar nog bericht over.

Naast een categoriewinnaar wordt ook de overallwinnaar bekendgemaakt. De overallwinnaar is de genomineerde met het hoogste eindcijfer. Winnaars mogen een jaar lang de titel ‘Foodservice Award’ binnen de categorie dragen.

De Zuivelhoeve is een van oorsprong een Twents bedrijf met zes vestigingen in Fryslân, waaronder in Sneek en Heerenveen.