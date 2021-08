SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

“Wij willen ondernemers en burgers bekend maken met Zuidwest Friesland On Stage. Hét event om aan deel te nemen om jongeren de kans te geven om kennis te maken met regionale beroepen en bedrijven. Wij hopen dat ondernemers en beroepsbeoefenaren enthousiast zijn geworden om na afloop deel te nemen aan Zuidwest Friesland On Stage”, vertelt Jeanine IJtsma Projectleider Zuidwest Friesland On Stage.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 18 september?

“2 blijde enthousiaste ambassadeurs van On Stage, flyers en vlaggen!”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“On Stage is een uniek event voor VMBO’ers uit de regio Sudwest Fryslan waarbij de 3O’s samenwerken om jongeren een kijkje achter de schermen te geven van hun droomberoep/droombedrijf. Wij investeren in jongeren, de toekomstige medewerkers!”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Bellen met bedrijven om hen te enthousiasmeren om deel te nemen aan On Stage. Op scholen de docenten ondersteunen om de leerlingen voor te bereiden op dit event.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

"De blijde, verraste gezichten van de ondernemers en leerlingen wanneer die elkaar ontmoeten. Maar liefst 92% van de leerlingen die aan On Stage hebben meegedaan, hebben een beter beroepsbeeld gekregen!”

Uthof 12, 9202 HL, Drachten | www.zuidwestfrieslandonstage.nl