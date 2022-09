Zuid-Afrikaanse proeverij in Sibrandabuorren

Dit evenement vindt plaats in de Sint Maartenskerk aan It Lange Ein 44 te Sibrandabuorren van 15.00 – 17.00 uur en de (beperkt aantal) toegangskaarten zijn gratis te verkrijgen via info@stichtingdenova.nl.

Stichting Denova zet zich in om de armoede te bestrijden in de kleine plattelandsgemeenschap De Nova, Rawsonville in Zuid-Afrika. Jacobus Jooste, oprichter, is daar opgegroeid en wil op deze manier teruggeven aan de mensen die voor hem gezorgd hebben als kind. Samen met zijn vrouw Marieke Jooste-Heinkens zullen zij tijdens de Zuid-Afrika middag verslag doen van hun recente bezoek aan De Nova. Zij hebben de voortgang gezien van het project Denova Droog; de reparatie van vijftig lekkende en tochtende huizen. De Wilde Ganzen ondersteunt dit project.

Deze dag valt samen met de viering van Heritage Day in Zuid-Afrika. Dat is een nationale feestdag die in het teken staat van de diverse culturen waar Zuid-Afrika uit bestaat. In de volksmond wordt het ook wel ‘National Braai Day’ genoemd omdat heel veel mensen dan voor het eerst na de winter weer samenkomen om te barbecueën.