ZOU Zeilweekend op de Brekken: Meer dan 100 zeilers gaan het water op!

Iedereen mag meedoen

Het huidige bestuur is erin geslaagd de zeilwedstrijden laagdrempelig en toegankelijk te houden voor iedereen. Ervaren of minder ervaren; iedereen mag meedoen en is tijdens het ZOU-zeilen gelijk. Maar het blijft wel wedstrijdzeilen, dus zit er ook gewoon een stuk competitie bij en zijn er prijzen voor de eer te verdienen. Alles bij elkaar is deze formule misschien wel de kracht van dit evenement.



ZOU-steiger

Daar hoort uiteraard ook een stukje sfeer en gezelligheid bij met de barbecue die niet kan ontbreken. Bovendien zijn de wedstrijden prima te volgen vanaf het ponton aan het eind van ZOU-steiger, te bereiken via de Westpolder. Aan de zomerse omstandigheden kan het niet liggen en hopelijk zorgt de wind ervoor dat de wedstrijdcommissie een mooie wedstrijdbaan in het water van de Brekken kan neerleggen.

Bron: Topentwelonline.nl