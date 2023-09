Zorgverzekeraar De Friesland zegt afspraak met gemeenteraad SWF af over eventuele sluiting Sint Antonius

Op de site van Omrop Fryslân staat een artikel te lezen over dat Friezen van alle Nederlanders het verst rijden moeten om naar een ziekenhuis te komen. De afstanden nemen in de toekomst alleen maar toe. Door fusies in de zorgsector zal dat oplopen van 13 naar gemiddeld 15 kilometer.

Dat blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van Omrop Fryslân. Daarbij is gekeken naar de afstand tot ziekenhuiszorg in 2022 en dat is vergeleken met de verwachte situatie in 2030. Dan zouden onder andere de ziekenhuizen Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen zijn gefuseerd tot een nieuw ziekenhuis in Joure.

Een ander onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, laat zien dat tienduizend inwoners in die gemeente niet binnen drie kwartier bij een spoedeisendehulpafdeling kunnen komen. Die 45 minuten is de norm van het ministerie van Volksgezondheid.

Het rapport 'Toekomstbestendige zorg in Súdwest-Fryslân' is opgesteld door onderzoeksbureau SiRM in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân.

