Zorgen bij PvdA-fractie SWF over voortbestaan Spoedeisende Hulp Antonius Ziekenhuis

SNEEK - Uit de media en via een persbericht van gemeente Súdwest-Fryslân heeft de PvdA vernomen dat er grote zorgen zijn over het mogelijk verdwijnen van spoedeisende hulpen bij regionale ziekenhuizen. De PvdA zegt dat ze daar erg van geschrokken zijn, omdat er ook in de gemeente SWF sprake is van een regionaal ziekenhuis, namelijk het Antonius Ziekenhuis te Sneek.

Patiënten zullen bij een concentratie van spoedeisende hulpen straks verder moeten reizen met mogelijke gezondheidsgevaren. Ook zal er minder werk zijn voor bewoners in de buurt van ziekenhuizen. De PvdA wil dan ook van het College van Burgemeester en Wethouders weten wat zij van deze plannen van het kabinet in Den Haag vinden en wat de gemeente concreet en in het belang van de inwoners hierop gaat ondernemen? Kan bijvoorbeeld bij concentratie van acute zorg de norm van 45 minuten met een ambulance naar de SEH van het ziekenhuis nog wel gegaranderd worden?

Verder vraagt de PvdA zich af wat de mening is van het bestuur en de ondernemingsraad van het Antonius Ziekenhuis zelf over de mogelijke concentratie van acute zorg en gaan de gemeente en Antonius de handen ook ineen slaan tot behoud van de SEH in het ziekenhuis. Het college heeft nog niet kunnen reageren op deze vragen.