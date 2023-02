Zorgen bij de boeren vanwege de muizenplaag

BOORNZWAAG - De muizenplaag breidt zich steeds verder uit in onze provincie en dus moeten veel boeren maatregelen nemen om de opmars van de muizen te stuiten. Zo heeft melkveehouder Jan Germ Brouwer uit Boornzwaag vanochtend een deel van zijn land in de Rodenburgpolder onder water gezet om de muizen te bestrijden. Ook de polderdijk is hier al aangetast.

De zachte winter is de grootste oorzaak van de muizenplaag. De veldmuizen wroeten de graszoden kapot, graven gangen in de grond en vreten het land kaal. De situatie is dan ook zorgelijk laten de boeren weten.

In 2014 en 2019 had het zuiden van Friesland ook al te kampen met een grote muizenplaag. Voor een boer betekent dat duizenden euro's schade, omdat er minder gras voor de koeien van het land gehaald kan worden en ze daardoor extra voer moeten bijkopen. In het ergste geval moet het land opnieuw ingezaaid worden. De boeren draaien zelf voor deze schade op.