Zorgboerderij Eastwei in Oppenhuizen werkt samen met het Friesland College

OPPENHUIZEN - Studenten van het Friesland College volgen sinds kort les op locatie bij Philadelphia Zorg aan de Eastwei in Oppenhuizen. Het gaat om studenten van de opleiding Sociaal Werk, Zorg en Welzijn niveau 3 en 4. De samenwerking tussen Philadelphia Zorg en het Friesland College is afgelopen zomer ontstaan. In gesprekken met elkaar werd gezocht naar mogelijkheden om elkaar te versterken door theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Daarnaast faciliteert Zorgboerderij Eastwei in lesruimte op locatie voor het Friesland College. De studenten zijn dagelijks aanwezig van 10.00 uur tot 17.00 op de zorgboerderij. Naast de lessen die ze volgen helpen ze de begeleiders om bepaalde vraagstukken uit te zoeken. Zo kunnen zowel de studenten als de begeleiders van elkaar leren.

11 Locatiestocht

Verder is het de bedoeling dat de studenten een open dag aan de Eastwei gaan organiseren en helpen ze mee bij de organisatie van de 11 Locatiestocht op zaterdag 29 oktober.

Iedereen die een leuke werkplek of stageplek zoekt of wil helpen als vrijwilliger is van harte welkom langs te komen bij elf locaties van Stichting Philadelphia Zorg in gemeente Súdwest-Fryslân. Belangstellenden kunnen alvast een kijkje nemen in een of meerdere locaties. De koffie staat klaar en medewerkers geven graag een rondleiding. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd. Zo zal het korps Advendo Slag & Vlag een optreden geven op de locatie Amaliastraat. De locatie aan de Eastwei is op 29 oktober net als de andere locaties van 10.00-14.00 uur geopend.