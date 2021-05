Het onderzoeksteam gaat tientallen mensen interviewen. Maar mensen kunnen ook

meedoen door hun verhaal (anoniem) te vertellen via de website van Zorgbelang Fryslan. Dat

laatste is een relatief nieuwe methode. Esther de Vrij: “Om goed beleid te kunnen maken heb

je de verhalen van patiënten nodig, concrete ervaringen. Daarom zetten we in op kwalitatief

onderzoek. Met deze methode verwachten we in een korte periode veel ervaringen op te

kunnen halen.”



Eigen verhaal

Deelnemers kunnen hun verhaal anoniem en in eigen woorden vertellen via

www.zorgbelang-fryslan.nl Het kan gaan over de impact van coronaregels op het dagelijkse

leven, gevoelens van sociaal isolement, onzekerheid over het wel of niet doorgaan van

reguliere zorg. Ga je in geval van een besmetting naar een IC of kies je ervoor om thuis te

sterven? Esther de Vrij: “De mensen die het hardst geraakt zijn hebben het flink voor hun

kiezen gekregen. Het is belangrijk dat deze mensen gehoord worden en zich gehoord

voelen.”



Leren van ervaringen

Dat kan gaan om zowel positieve als negatieve ervaringen. Esther de Vrij: “Doel is om ervan

te leren, dat kan juist ook van positieve ervaringen. De verhalen worden geanalyseerd door

een onderzoeksteam onder leiding van emeritus hoogleraar public health en

gezondheidseconoom Guus Schrijvers. De conclusies leiden tot beleidsvoorstellen en

aanpassingen in zorgaanpak tijdens een pandemie. Esther de Vrij: “We trekken daarin samen

op met beleidsmakers, cliëntenraden en patiëntenverenigingen.”



Naar structurele invloed van patiënten

Patiënten spreken zich uit is de opmaat voor een provinciaal Zorgplatform waarbinnen

diverse groepen burgers en patiënten, als het moet op korte termijn, geraadpleegd kunnen

worden over thema’s die de zorg en het zorgbeleid raken. Esther de Vrij: “Inzet is om een

methode te ontwikkelen waarmee patiënten structureel invloed uit kunnen oefenen op

zorgbeleid. Niet alleen achteraf, maar ook voorafgaand en na beleidsontwikkelingen.”