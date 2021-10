Zorgbelang Fryslân gaat naar de mensen toe om te luisteren naar hun ervaringen tijdens de COVID -periode

Afgelopen maandag 4 en dinsdag 5 oktober stond Zorgbelang Fryslân in Sûnenz, het centrum voor senioren in Drachten. Onder de vlag ‘Patiënten spreken zich uit’ startte Zorgbelang Fryslân dit voorjaar een onderzoek naar de ervaringen van kwetsbare mensen tijdens de coronapandemie, met als doel de zorg tijdens een pandemie te verbeteren.

Ruim 200 verhalen zijn inmiddels verzameld. Toch trekt Zorgbelang er de komende weken op uit om nog meer verhalen te verzamelen. Zorgbelangdirecteur Esther de Vrij: “We hebben tot nu toe oproepen gedaan via de krant, de radio en onze website. Ook hebben we contacten gelegd via patiëntenorganisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen. Door COVID was het echter niet eerder mogelijk om mensen persoonlijk te ontmoeten. We zijn heel blij dat dat nu weer kan.” De bevindingen van het onderzoek wil Zorgbelang inzetten om de zorg te verbeteren. De Vrij: “In december treden we naar buiten met onze bevindingen. Vervolgens gaan we hierover in gesprek met de mensen die het treft en met zorgprofessionals. Samen gaan we kijken hoe we de zorg beter kunnen maken.”

Tot 31 oktober kunnen mensen (anoniem) hun verhaal delen via www.zorgbelang-fryslan.nl of zich aanmelden voor een interview. Dat laatste kan ook telefonisch via: 085-4832433