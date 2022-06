Zonovergoten Út Sneek maakt na twee jaar sterkte comeback

SNEEK- De twintigste editie van het straatfestival Ut Sneek was niet alleen zonovergoten en drukbezocht, maar ook nog eens van een hoge kwaliteit. Voorzitter Kees Poiesz van de stichting kwam dan ook superlatieven te kort voor het jaarlijkse festival dat voor het eerst na de coronapandemie weer georganiseerd kon worden. Zo’n 55 lokale acts gaven acte de préséance op verschillende plaatsen in de Sneker binnenstad.

“Dat we de afgelopen twee jaren het festival niet konden organiseren heeft gelukkig geen invloed gehad op het enthousiasme van de deelnemers en ons als commissie. In de loop van de jaren is de samenstelling van het stichtingsbestuur wel wat veranderd door de komst van jongere mensen. En het zijn de jongeren die ons oudere extra opgezweept om er iets moois van te maken. De jeugd van dit Ut Sneek is gewoon geweldig. Als je ziet wat zij met name op social media doen, petje af”, aldus Poiesz, getooid met een zwarte Út Sneek-cap.

Tijdens Út Sneek presenteren vrijwel alle culturele gezelschappen van Sneek zich. Zowel die van de professionele culturele instellingen, als ook de vele amateurmusici die spelen of zingen in popbands, koren, harmonie- en fanfareorkesten of dansen in een groep. Het aantal aanmeldingen is traditioneel enorm, de teller staat op ruim duizend deelnemers.

“Het draaiboek dat wij twee jaar niet gebruikt hebben, konden we vandaag gelukkig weer openslaan en het klinkt nog steeds als een klok. We horen van al die bandjes en groepen die vandaag optreden dat ze het een eer vinden om tijdens Út Sneek te mogen optreden. Ze vinden het geweldig om letterlijk een podium te krijgen om zodoende ervaring op te doen.”

Hoe ziet de toekomst van Út Sneek eruit?

“Volgend jaar hebben wij de Martinikerk tot onze beschikking die dan helemaal verbouwd is en wat zou het dan mooi zijn als we daar op die plek iets gaan doen met bijvoorbeeld poëzie en verhalen. De grootste uitdaging voor Út Sneek zal niet zijn om groter in omvang te worden maar het gaat zeker nog mooier worden. We willen nog fraaiere podia in de stad realiseren. We hebben nu in de Marktstraat een podium staan dat binnen een uur opgetrokken is. Een beetje oneerbiedig ‘een opblaaspodium’ van grote kwaliteit. Uiteindelijk moeten de muzikanten, de dansers en de acteurs het doen. Gelukkig zit dat in Sneek wel goed!”