Zonovergoten straatfestival BOLStjurrich trekt veel bezoekers naar de binnenstad van Bolsward

BOLSWARD - Het weer kun je niet bestellen, maar wat wat zullen de organisatoren van het straatfestival BOLStjurrich in Bolsward zich gelukkig hebben gevoeld met deze zomerse weersomstandigheden. Dat geldt trouwens voor alle Heamieldagen.

Honderden bezoekers kwamen naar het centrum van Bolsward voor het straatfestival en konden genieten van de vele Street acts. Het kwam in alle soorten en maten voorbij. Het publiek kwam op sommige plekken soms ogen en oren tekort om alles te aanschouwen.

Naast theater, muziek, workshops en veel 'gekkigheid' was er ook een groot aanbod aan festivalhappen. Het Broereplein was zaterdag zelfs voor één dag omgedoopt in het BOLStjurrich Foodplein.