Zonnepark Oppenhuizen in januari klaar voor gebruik

OPPENHUIZEN - Voor de zomervakantie is PowerField gestart met de realisatie van het zonnepark in Oppenhuizen. De locatie bij de A7 ter hoogte van de Broeresloot is ongeveer 3,2 hectare groot. Volgens PowerField wordt niet op de gehele locatie zonnepanelen geplaatst; door het realiseren van tussenruimten, ruimte voor landschappelijke inpassing en onderhoudspaden, blijft er zo’n 2,7 hectare voor het zonnepark over.