SNEEK- Met zonnepanelen draag je bij aan een schone en duurzame toekomst. Je wekt je eigen energie op. Dat is goed voor het klimaat en je energierekening gaat omlaag. Heb jij een koopwoning? Dan is dit jouw kans om voordelig zonnepanelen te kopen met de zonnepanelenactie.

Extra voordelig

Met deze actie kun je goedkoper zonnepanelen kopen tegen een lagere prijs dan wanneer je ze alleen koopt, omdat de gemeente gunstige prijsafspraken heeft gemaakt. De gemeente SWF werkt hiervoor samen met Stichting Eneregio en het Duurzaam Bouwloket. Je kunt als particulier btw terugvragen bij de Belastingdienst. Als je deelneemt aan deze actie wordt dit gratis voor je verzorgd. Regionale installateurs installeren de zonnepanelen vervolgens tegen een gunstige prijs. Een specialist kan geheel vrijblijvend en gratis bij je thuis komen voor een persoonlijk advies.

Hoe werkt het?

Je kunt eenvoudig meedoen aan deze actie:

Schrijf je nu in voor 1 augustus 2022.

Aanbod: een vakman neemt contact met je op. Deze komt bij je thuis en bekijkt je dak, meterkast en energieverbruik. Vervolgens ontvang je vrijblijvend een offerte op maat.

Installatie: een lokaal energiebedrijf installeert de zonnepanelen en je bespaart direct op je energierekening.

Geld lenen voor de aanschaf van zonnepanelen

De investering in zonnepanelen heeft een hoger rendement dan de huidige rente op een spaarrekening. Ook als je geen of weinig spaargeld hebt, kunnen zonnepanelen interessant zijn.

Wil je je eigen duurzame energie opwekken, maar heb je daarvoor niet de middelen? Met de Energiebespaarlening kun je tegen een zeer gunstig rentepercentage (vanaf 1,2%) zonnepanelen financieren. Dit kan alleen met minimaal één andere (energiebesparende) maatregel. Je kunt naast de zonnepanelen bijvoorbeeld je huis isoleren of hoogrendementsglas plaatsen.

Meer informatie over de voorwaarden en de opbrengsten.

Informatieavonden

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Je kunt meekijken, luisteren en vragen stellen tijdens onze informatieavonden. Voor beide avonden moet je je aanmelden. Dat kan via de website van Duurzaambouwloket

De online informatieavond

Datum: woensdag 18 mei

Tijd: 20.00 uur tot 21:30

Na aanmelden ontvang je de link voor de informatieavond per mail.

De fysieke informatieavond

Datum: donderdag 19 mei

Tijd: 20.00 uur tot 21:30

Locatie: Van der Valk Hotel, Burgermeester Rasterhofflaan 1 in Sneek

Er zijn een maximum aantal plaatsen beschikbaar.

Vragen?

Heb je nu al vragen over de zonnepanelenactie, neem dan contact op met het Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl of bel 072-7433956.