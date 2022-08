Zonder uitstel vlag de hardzeildag vlot begonnen

Sneek – De hardzeildag begon met 11 knopen wind een unieke situatie na alle voorgaande dagen. "We hebben er voor gekozen om alle klassen op baan C weg te starten", begint Johan, de wedstrijdleider van de Sneekweek. De boten zijn zonder enige uitstel vooraf, gestart.

"Het is ons gelukt om alle boten te laten zeilen. De voorspellingen waren al dat we in de ochtend met wind zouden beginnen. Rond 14:00 zou de wind afnemen", vervolgt Johan. Alle klassen zijn uiteindelijk op baan C gestart en op verschillende locaties in de baan afgekort. "Je merkte wel dat toen de wind wegzakte, het niet meer mogelijk was om alle klassen voor de toren te finishen. Toen hebben wij lang moeten nadenken en toch besloten om een deel bij boei 14 en 19 af te korten", vertelt Johan. Gelukkig hebben alle klassen een mogelijkheid gehad om voor het felbegeerde dagprijsje te strijden", sluit Johan glimlachend af.

Op hardzeildag kan je namelijk een miniatuurtje van tin winnen. Dit keer een miniatuurtje van de nieuwe pont de Sweagen.