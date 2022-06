Zondagmiddagconcert Zydeco La Louisiane in Hieslum

Hun repertoire is een reis door de geschiedenis van de zydeco-muziek. Deze muziekstroming ontstond aan het begin van de twintigste eeuw in de Amerikaanse staat Louisiana als merkwaardige mengeling van traditionele Franstalige cajun-muziek en de Afro-Amerikaanse rhythm and blues, met daarin een belangrijke rol voor de accordeon. Doorgaans krijgt Zydeco La Louisiane de hele zaal in beweging met hun swingende muziek.