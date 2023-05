Zondagavond onweersbuien met veel neerslag verwacht - Vanaf 21.00 uur code geel

Bij die buien is er ook kans op hagel en windstoten. Onder andere het verkeer kan daar last van krijgen. In Fryslân is code geel van kracht van zondagavond 21.00 tot maandagochtend 5.00 uur. De waarschuwing geldt ook in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Zondag overdag is er een afwisseling van zon en wolken en temperaturen in de middag van 18 tot 20 graden in de namiddag zwakt de wind af en voelt het broeierig aan.