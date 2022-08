Zondag Runpoint Sneek-Bolsward-Sneek

SNEEK- Het jubilerende AV Horror Sneek organiseert op zondag 28 augustus 2022 de traditionele 20 km van Sneek-Bolsward-Sneek. Ook kan er weer gekozen worden voor de 5 en 10 km. We keren terug naar het traditionele parkoers. Dit betekent dat er gestart wordt vanaf het Schuttersveld, lopen over de bekende weg naar Bolsward, keren op de skeelerbaan keren en finishen wederom op de atletiekbaan van het Schuttersveld in Sneek.