Zondag de achtste editie van de 4 Mijl van Sneek

SNEEK- Op 4 juni organiseert Grootsneek / Ying Media het hardloopevenement de 4 Mijl van Sneek. Na inschrijving is mogelijk op de wedstrijddag in Theater Sneek, vanaf 11.00 uur.

Op zondag 4 juni wordt alweer de achtste editie van de 4 Mijl van Sneek georganiseerd. Dit is een hardloopevenement van 6,4 kilometer door het prachtige centrum van Sneek. De deelnemers lopen over een uniek parcours waarbij ze twee keer over de Waterpoort heen lopen.

Kidsrun

Voor kinderen wordt er een Kidsrun georganiseerd. De eerste Kidsrun t/m 7 jaar start om 12.30 uur; de categorie 8 t/m 10 vertrekt om 12.45 uur en de leeftijdsgroep 11 t/m 12 jaar start om 13.00 uur.

Net zoals voorgaande jaren is er naast de individuele 4 mijl loop ook weer de businessrun, verenigingen- en scholierenloop. Alle onderdelen starten gelijktijdig om 14:00 uur op de Marktstraat. Wanneer u langs het parcours woont kunt u deelnemers aanmoedigen, graag zelfs!

Verkeersoverlast beperken

De organisatie probeert de verkeersoverlast tot een minimum te beperken en hoopt op begrip van de binnenstadbewoners, die er ongetwijfeld weer zal zijn.

Meer informatie vind je op https://www.yingmedia.nl/4-mijl-van-sneek