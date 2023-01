Zondag 8 januari tweede Winterloop av Horror Sneek

SNEEK- De winterlopen worden elke eerste zondag van de maand in de winter georganiseerd. Met een afstand van 8,9 kilometer is de winterloop bij uitstek geschikt voor een heerlijke (korte) duurloop of een voorbereiding op een ander loopevenement. Ook is de winterloop geschikt voor de beginnende loper die in de maanden daarvoor bijvoorbeeld opgebouwd heeft tot 10 kilometer te kunnen hardlopen.