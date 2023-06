Zondag 25 juni Evensong & Pub door het MartiniJongensKoor in de Martinikerk

SNEEK- Een Choral Evensong is een muzikale viering aan het eind van de dag, afkomstig uit de Anglicaanse traditie. De onlangs verbouwde Martinikerk van Sneek met haar serene sfeer en uitstekende akoestiek is een ideale omgeving voor deze vorm van muzikale bezinning. In de Choral Evensong van 25 juni a.s. worden werken gezongen van onder andere Walford Davies, Gerard van Beijeren, John E. West en Erik Routley.