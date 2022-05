Zondag 22 mei open dag Nationaal Park de Alde Feanen

Earnewâld/Eernewoude- Op zondag 22 mei organiseert It Fryske Gea samen met Nationaal Park de Alde Feanen en IVN een open dag in en om het bezoekerscentrum in Earnewâld. Van 12.00 uur tot 16.00 uur is er van alles te beleven! Voor volwassenen zijn er vaarexcursies, lezingen en wandelroutes. Ook voor de kinderen is er genoeg te doen: speurtochten, rugzakroutes, bijenhotel maken, bodemdiertjes zoeken, zaadbomen maken of waterdiertjes vangen!

Eropuit in de Alde Feanen

Bezoekerscentrum De Wiidpleats is dé toegangspoort tot een grandioos natuurgebied en dit laat It Fryske Gea natuurliefhebbers graag zien en ontdekken. Zo krijgen bezoekers van de open dag een voorproefje van al het moois dat in Nationaal Park de Alde Feanen groeit en leeft. Ga deze dag mee met een wandelexcursie of een rondvaart met één van de open pramen of de excursieboot op zonne-energie ‘de Blaustirns’ voor maar € 2,- p.p.!

Beleef het bezoekerscentrum

Ontdek het bezoekerscentrum met een interactieve expositie over het gebied en over de Lancaster R5682 of volg een lezing over bijen, weidevogels of bodemleven (vol = vol). Op het buitenterrein van het bezoekerscentrum vinden diverse activiteiten plaats. Ook is het mogelijk een kijkje te nemen in de bijenstal bij onze imker. Voor de jonge avonturiers zijn er jeugdactiviteiten, geeft de imker een spannende lezing over bijen en er kan geknutseld worden! IVN organiseert een workshop insectenhotel maken en gaat met de kinderen zaadbommen maken en opzoek naar bodemdiertjes! Ook de kleintjes t/m 6 jaar worden niet vergeten. Voor hen is er een ‘ontdekpad’ en een speciale speurtocht. Loop ook even langs de promotiewagen van It Fryske Gea, hier vertellen onze vrijwilligers hoe je kans maakt op bioskaartjes voor de nieuwe film van Ruben Smit: Grutto!

Excursieprogramma

Wandelexcursies (10+) (duur 1½ uur): 12.30, 12.45, 13.00, 14.15, 14.30 en 14.45 uur

Vaarexcursies Blaustirns (duur 1 uur): 12.15, 13.30, 14.45 en 16.00 uur

Vaarexcursies praam De Houthandel (duur 1 uur): 12.30, 13.45 en 15.00 uur

Vaarexcursies praam Haldfest (duur 1 uur): 12.15, 13.30, 14.45 en 16.00 uur

Waterdiertjes vangen jeugd (6-12 jaar): 13.00 en 14.30 uur

Kom op tijd!

Tijdens de open dag gebruiken we voor de vaartochten, de wandelexcursies en het waterdiertjes vangen een kaartjessysteem. Kom op tijd om je kaartje bij het bezoekerscentrum op te halen. Dan ben je zeker van een plekje bij de excursie. Deelname aan de activiteiten is gratis met uitzondering van de vaarexcursie met de Blaustirns. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage.