Zon- en voetbalplezier op eerste editie SWZ School Cup

De SWZ School Cup is de schoolvoetbalvariant van Sneek Wit Zwart voor leerlingen uit groep 3 en 4 van het basisonderwijs. Het evenement vindt jaarlijks in toernooivorm plaats en volgt de opzet van de populaire F-League competitie van de vereniging. In totaal namen achttien scholenteams het onder zomerse omstandigheden op het hoofdveld van Sneek Wit Zwart tegen elkaar op.

Twee weken eerder organiseerde de club al het KNVB Schoolvoetbaltoernooi voor basisschoolgroep 5, 6, 7 en 8. In totaal namen aan beide toernooien bijna vijfhonderd leerlingen deel, verdeeld over meer dan veertig teams. Daarmee is de schoolvoetbalserie, dat dit jaar na lange tijd terugkeerde bij Sneek Wit Zwart, een van de grootste in haar soort in de regio.

Leerlingen die naar aanleiding van de toernooien verder kennis willen maken met voetbal en de vereniging kunnen terecht op sneekwitzwart.nl/schoolvoetbal of op het KNVB Oranjefestival van de club op vrijdag 6 mei aanstaande. Voor het festival is voetbalervaring niet vereist en kan via de verenigingswebsite worden ingeschreven.