Zon breekt door in Sneek

SNEEK- “We zitten op dit moment in het oog van de storm", zegt weervrouw Tjitske Wiebenga van Omrop Fryslân. "Tussen het warmte- en koufront is er ruimte voor opklaring, maar ook op de plekken waar nu de zon schijnt, komen er nog wel zware buien." In Sneek brak even voor 12 uur de zon door.