Zomervakantiedienstregeling bussen Arriva gaat eerder in

Voor reizigers betekent de zomervakantiedienstregeling het volgende:

· De frequentie van veel buslijnen wordt verlaagd;

· De lijnen 511, 518, 538, 539, 561, 603, 612, 615, 621, 651, 655, 692, 695 en 698 vervallen. De Opstapper zorgt waar nodig voor alternatieve verbindingen.

Daarnaast moet Arriva in de gebieden met veel vaarrecreatie (met name in de omgeving Sneek) de rijtijden aanpassen in verband met open bruggen. Op de volgende lijnen past Arriva de aankomst- en vertrektijden met maximaal 9 minuten aan:

· Lijn 41: Balk-Heerenveen Alle dagen, op zondag alleen in de middag

· Lijn 42: Sneek-Lemmer Op werkdagen

· Lijn 45: Sneek-Hemelum Op werkdagen

· Lijn 46: Sneek-Oudega-Sneek Op werkdagen

· Lijn 47: Sneek-Balk-Lemmer Alle dagen

· Lijn 48: Lemmer-Heerenveen Op werkdagen

Door de extra reistijd zijn enkele aansluitingen niet meer mogelijk.

Reisplanner

De aangepaste dienstregeling is zichtbaar in de reisplanners. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).



Samenreisticket

Arriva inspireert reizigers ook in de zomervakantie om erop uit te gaan. Om te stimuleren dat reizigers met het ov reizen, biedt Arriva het ov-samenreisticket aan voor 15 euro. Meer informatie: arriva.nl/samenreisticket.