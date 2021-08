Zomervakantie regio Noord bijna voorbij, Arriva houdt rekening met toenemend aantal reizigers

Arriva rijdt vanaf dat moment weer de volledige dienstregeling met zowel bus als trein. Zo reist iedere reiziger comfortabel naar zijn of haar bestemming. Zeker aan de start van het nieuwe schooljaar is extra drukte te verwachten. Arriva monitort dagelijks het gebruik en de bezetting van haar bussen en treinen en stuurt bij waar nodig en mogelijk.



Extra spits- en sneltreinen

Treinreizigers krijgen vanaf maandag 23 augustus meer reismogelijkheden door onder andere de inzet van extra spits- en sneltreinen. Op de volgende trajecten reis je voortaan weer sneller en/of vaker:

Groningen – Leeuwarden: overdag twee keer per uur een sneltrein, in de avond rijden er tot 23.30 uur sneltreinen.

Groningen – Winschoten: sneltreinen in de ochtend- en middagspits.

Groningen – Roodeschool: extra ritten in de ochtendspits vanaf Warffum naar Groningen.

Leeuwarden – Sneek: extra ritten in de ochtend- en middagspits.

In verband met de verwachte extra drukte zet Arriva langere treinen in.

Snelle busverbinding tussen Dokkum en Drachten

Vanaf 23 augustus rijdt Arriva met haar bussen weer de standaard dienstregeling met extra ritten op enkele lijnen en een nieuwe lijn, de Qliner 356. Deze lijn is een nieuwe snelle hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-verbinding tussen Dokkum en Drachten. Onderweg wordt gestopt bij de haltes in Dokkum, bij Feanwâlden Station en in Drachten bij het Transferium Oost. Van en naar Dokkum sluiten de ritten aan op de sneltrein richting Groningen.

Reizigers van harte welkom

De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland, geboekt en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl). Of plan de reis op www.arriva.nl. Voor het reizen met het ov geldt: reizigers zijn van harte welkom. In het ov geldt voorlopig nog steeds de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Reis verstandig, mijd de spits en de drukte.