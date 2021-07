Zomervakantie in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK-Nu de zomervakantie is begonnen, organiseert het Fries Scheepvaart Museum in Sneek de leukste activiteiten voor kinderen. Van walvisverhalen tot een museuminspectie: niemand hoeft zich te vervelen deze zomer!

Walvisverhalen Over walvissen zijn de mooiste verhalen geschreven. Moby Dick is een klassieker, maar het prentenboek De Kleine Walvis is dat inmiddels ook bijna. En zo zijn er nog veel meer prachtige walvisverhalen voor kinderen. Iedere woensdagochtend zit een museumvrijwilliger klaar om daaruit voor te lezen. Bezoek na afloop de doe-tentoonstelling ‘Femke de Walvis, reus van de zee’ en kom nog even spelen in het kindermuseum.

Van 14 juli t/m 18 augustus, iedere woensdagochtend om 10.30 uur. Voor kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. Opgeven is niet nodig.