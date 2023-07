Zomerstadwandeling door Sneek

Op donderdag 27 juli, woensdag 9 augustus en woensdag 23 augustus neemt een van de deskundige stadsgidsen van het Fries Scheepvaart Museum je mee op pad, om onderweg alles te vertellen over de historie van de stad. Natuurlijk neem je ook even een kijkje in de Waterpoort!

De start is om 14.00 uur in het museum, kosten € 5,50 per persoon en vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via balie@friesscheepvaartmuseum.nl.