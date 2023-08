SNEEK- Zin om de binnenstad van Sneek eens op een andere manier te bekijken? Schrijf je dan in voor onze zomerstadswandeling op woensdag 9 augustus. Alle stadsgidsen zijn ‘locals’, en ze nemen je mee van het heden naar het verleden van de stad, en weer terug. Natuurlijk kijken jullie ook even in de Waterpoort.

Een stadswandeling kost €5,50 per persoon, en vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via balie@friesscheepvaartmuseum.nl. De start is op 9 augustus om 14.00 uur bij het museum. Op 23 augustus is er nog een zomerstadswandeling.