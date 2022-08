Zomerpret en stranduitstapjes in Nederland weer begonnen!

INGEZONDEN - De zomervakantie is ondertussen begonnen en het zonnetje schijnt volop. En voor wie lekker in eigen land wil blijven zijn er genoeg opties om heerlijk te genieten aan het strand.

Wil je er een of meerdere dagen op uit en zoek je nog leuke bestemmingen? We geven je graag wat inspiratie!

Kop van Noord-Holland ontdekken

Wie niet al te ver van huis wil gaan maar zich wel wil wanen in een totaal andere omgeving, die kan de auto pakken en de Afsluitdijk overrijden. Je belandt dan in de Kop van Noord-Holland. Aan het water vind je gezellige kustplaatsen, waaronder het toeristische Callantsoog of het waterparadijs Julianadorp. Hier badder je in de zee, ga je surfen, eet je een hapje bij de viskraam, neem je de kids mee naar de speeltuin of geniet je van het prachtige natuurgebied Het Zwanenwater, met de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa. Absoluut een bezoekje waard.

Waddeneilanden bezoeken

Vanuit Sneek sta je binnen een half uurtje bij de veerboot in Harlingen, om vanuit daar een fijne dagtrip te maken naar Terschelling of Vlieland. Wandel over het strand, bezoek een van de museums of ga naar de vuurtoren, of boek een trip om zeehonden te spotten. Lijkt bovengenoemde Kop van Noord-Holland je wel iets? Boek dan een vakantiehuisje bij Lekker Naar Zee, een aanbieder die zich focust op dit gebied. Vanaf omgeving Callantsoog sta je namelijk binnen een half uurtje in Den Helder, waar je de veerboot naar Texel pakt. Zo kun je twee topbestemmingen combineren voor één vakantie in eigen land.

Entertainment in Scheveningen

Wie het niet erg vindt om twee uurtjes in de auto te zitten om te kunnen genieten van maximaal entertainment, die pakt zonder twijfel de auto naar Scheveningen. Met het OV doe je er echter wat langer over (circa vier uur). Hoe dan ook, deze unieke badplaats in Nederland is het meer dan waard. Hier spot je de hipste eettentjes en uitgaansgelegenheden, zoals de hippe Crazy Pianos met live muziek. Ook de kids vervelen zich hier niet. Breng een bezoekje aan Sea Life of Legoland. Ga naar de bioscoop, vergaap je aan het adembenemende Kurhaus hotel en aanschouw de pier. Adrenalinefans ziplinen zelfs van de pier.

Gezelligheid in Lelystad

Bang van kwallen of gewoon even geen zin in zout water? Dan kun je natuurlijk ook gewoon gaan vertoeven aan ons Nederlandse Markermeer. Bijvoorbeeld in omgeving Lelystad, waar je in een uurtje bent vanuit Sneek. Bovendien is dit een perfecte uitvalsbasis voor toffe uitstapjes voor jong en oud. Wat dacht je bijvoorbeeld van het pretpark Walibi? Of het Dolfinarium waar je dolfijnen en zeehonden kunt spotten? Je kunt in de omgeving ook een bootje huren om er zelf lekker op uit te trekken. Liefhebbers van festivals brengen eventueel een bezoek aan het populaire Lowlands (19-22 augustus).

Genieten in Sneek

Last minute een dagje uit plannen in eigen land? Geen zin om ver te rijden? Dan ga je gewoon naar Strand Sneek. Plof lekker neer op je strandhanddoekje op het Pottenstrand of waag je aan de waterskibaan. Kids vermaken zich in het grote aquapark, met luchtkussens en vloten. Je kunt tevens een kano huren, skutsje varen, stand up paddlen en bubbelvoetbal spelen. Na een fijn dagje uit sluit je de dag af met een heerlijk hapje in het strandpaviljoen en sta je binnen enkele minuten weer voor je eigen voordeur.