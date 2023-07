Zomerfeestje in de tuin; how to?

Zomeravonden met het gezin, vrienden of familie. Buiten zwemmen en zonnebaden aan het Sneekermeer. Dagen zeilen en aanmeren om op de boot te blijven slapen. Genieten, genieten, en nog eens genieten. En voor sommige geluksvogels onder ons, valt de verjaardag precies in de zomerperiode. Zit je met je verjaardagshoedje op het terras in de zon, of kan je je verjaardagsfeestje zelfs vieren in de tuin; dan bof je!

Wordt het tijd om jouw verjaardag te vieren en heb je zin om eens even lekker uit te pakken door een groot feest in de tuin te geven? Goed idee; stuur de uitnodigingen maar vast de deur uit! We helpen je graag een eindje op weg met een to-do list voordat het feestje écht van start kan gaan; lees snel met ons mee!

Party-(tent)en

Een van onze belangrijkste tips; laat je niet misleiden door het weer. Misschien is het de hele week 30 graden, maar valt jouw verjaardagsfeestje net zo in het water als een anker bij het aanleggen in de grachten van Sneek. Op het Friese (en Nederlandse, dus) weer valt nou eenmaal geen pijl te trekken, dus laat niets aan het toeval over! Zorg ervoor dat je een partytent hebt geleend, gehuurd of gekocht, en je deze op het moment dat het zonnig is opzet. Daarnaast is het ook verstandig om terrasverwarming aan te schaffen; je weet het nooit zeker en ook op sommige zomeravonden kan het ’s avonds opeens flink afkoelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een terrasverwarmer gas of één op elektriciteit.

Ijs-party

Wanneer het écht warm is, blijven drankjes in glazen nou eenmaal niet zo lang koud. Helaas kan een ontzettend koele ijskast daar geen verandering in brengen; de temperatuur van drankjes stijgt nou eenmaal snel. Wil je ervoor zorgen dat jouw gasten alsnog kunnen genieten van koude drankjes? Schaf dan van tevoren flink wat zakken ijs aan! Zorg ervoor dat je deze zakken ijs al ruim op tijd koopt; als je jouw feestje op een warme zaterdag viert kun je de klok erop gelijk zetten dat het ijs in de supermarkten snel uitverkocht raakt!

Flesjes of waterkannen

Je wilt zien voorkomen dat jouw gasten al na een aantal drankjes niet meer weten wat voor en achteren is; toch is de kans hierop groter wanneer de graden Celsius lekker de lucht inschieten. Zorg er, als de perfecte gastheer of -vrouw die je bent, dus voor dat jouw gasten beroep kunnen doen op lekker verkoelende glaasjes of flesjes water. Zet deze gewoon vast buiten klaar, en zorg dat er een aantal in de ijskast liggen!