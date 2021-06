De zomerexpositie in het Fotolokaal in Tjerkwerd is inmiddels begonnen. In de zomerexpositie exposeren de fotografen Patricia Heuker of Hoek, Benny van der Plank, Annemarie Hoogwoud en Kata Olstrom.

Patricia Heuker of Hoek

Patricia fotografeert de invloed van de mens op de planeet en het opgroeien van kinderen in de huidige maatschappij. Haar ‘Fragile’ serie bestaat uit 3 delen: Flood, Smog en Plastic. De foto’s laten de impact zien van ons gedrag op onze planeet en daarmee op onze kinderen. Deze serie was in mei 2021 nog te zien in het World Trade Center in New York. In 2019 was zij winnaar van de Mediterranean Contemporary Art Prize 2019 in Italië.

Benny van der Plank

De Amsterdamse Van der Plank toont zijn series ‘Aftermath Hong Kong Protests’, ‘Dense Living in the Afterlife’ en ‘Hong Kong Street Portraits’. In ‘Aftermath Hong Kong Protests’ fotografeerde hij de gevolgen van de protesten in Hong Kong in het najaar van 2019. De botsingen tussen politie en demonstranten waarbij geïmproviseerde wegversperringen werden opgeworpen hebben een nog dagelijks gevoelde open wond achtergelaten in het leven in Hong Kong.

Annemarie Hoogwoud

Tijdens de expositie is werk te zien uit haar series ‘Landscapes of the soul’ en ‘Songbird’. De serie Landscapes of the soul laat de verschillende ervaringen van de ziel zien. De serie Songbird is geïnspireerd op het gelijknamige nummer van Fleetwood Mac. Als de vogels in de lente weer gaan zingen, wat gebeurt er dan? Hoe gaat de mens eigenlijk om met de seizoenen in zichzelf?

Kata Olstrom

Kata maakt landschapsbeelden die afwijken. Geen klassiek afgebeelde schoonheid door kleur, scherpte en de panoramische pracht maar met een bewuste onscherpte om onze eigen kwetsbare binnenwereld te tonen. Eén van de metaforen die Kata gebruikt in haar verbeeldingen zijn bomen. Ondanks hun trots en kracht zijn de grootste landwezens in essentie hulpeloos. Ze zijn niet in staat zich te verplaatsen of op andere wijze richting aan hun bestaan te geven.

De galerie is geopend op zaterdag en zondag van 10.30-17.30 uur. De expositie loopt tot en met 5 september 2020. Tijdens de zomervakantie zullen diverse evenementen worden georganiseerd. Een voorproefje van de expositie en het laatste nieuws is te vinden op www.hetfotolokaal.nl.