Zomerexpositie in Galerie Offingawier

OFFINGAWIER - In Offingawier woont en werkt kunstschilder Gert-Jan Veenstra. In 2009 opende hij hier een fraaie galerie. De kunstenaar exposeert er tweemaal per jaar nieuw werk. Zaterdag 16 juli is de zomerexpositie gestart in de galerie.

Gert-Jan Veenstra weet, als geen ander, een sféér te verbeelden. Een poëtische sfeer van stilte, weemoed en rust. Van eenzaamheid en geruststelling. Van eeuwigheid. Dat geldt voor zijn landschappen, - weids, verlaten, onder hoge luchten, - maar óók voor zijn schilderijen waarop het ‘druk’ is, waarop tientallen boten en bootjes het Sneekermeer bevaren of zonaanbidders zich op een strand vermaken. Zelfs op Veenstra’s stadsgezichten is het stil.

Een schilderij van Gert-Jan Veenstra zíé je niet alleen, je vóélt het ook. Kijkend naar zijn landschappen vóél je de vrieskou, of juist de zomerhitte. Wie een Sneekermeerschilderij bekijkt, vóélt wind en zonnewarmte. En stilstaand vóór een schilderij waarop enkele koeien samenscholen op een drassig weiland, vóél je je laarzen wegzakken in Friese klei. Één beeld zegt meer dan 1000 woorden. De beste manier om met Veenstra’s werk kennis te maken, is, uiteraard, het te gaan bekijken.

De galerie is gopend e3.00 - 17.00 uur (tot en met 14 augustus).