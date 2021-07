Zomeravond-kerkdiensten ‘Vrij, in de natuur’ in Oppenhuizen

OPPENHUIZEN- Vandaag is de eerste van de vier zomeravond-kerkdiensten in de Johanneskerk van Oppenhuizen. De reeks van vier zomeravonddiensten kennen al een lange traditie in onze dorpen. Vaste locatie was altijd de Hermeskerk, maar vanwege de coronaregels wordt opnieuw uitgeweken naar de kerk van Oppenhuizen.

De diensten staan gepland op 11 en 25 juli en op 8 en 22 augustus. Aanvang 19.30 uur. Het thema dit jaar is 'Vrij, in de natuur'.

Jan Kooistra

Tijdens de vier zomeravonddiensten staat iedere keer een schilderij centraal van de Dokkumer schilder Jan Kooistra (3 februari 1950 – 21 januari 2021). Kooistra was van jongs af aan bezig met tekenen en schilderen. Het was vooral de natuur om hem heen die hem mateloos boeide. De kunstschilder was een autodidact. Zijn inspiratie haalde hij uit de natuur, maar óók uit zijn geloof.

In januari overleed Jan Kooistra, 70 jaar. Voor de zomeravonddiensten zijn vier werken uitgekozen die centraal staan, werken uit zijn eerste boek Heerlijkheid in de natuur. Deze titel verwijst naar Psalm 104. De natuur en de vrijheid van de zomer, vrij als een vogel, vrij spel, vakantie en vrije dagen in de natuur vormen zo een eenheid.

Licht, water, vleugels, bloemen en gezoem: “Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.” (Psalm 104, 30).



Wees welkom om de diensten bij te wonen, voel je vrij!

