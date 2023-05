Zoetwater Akoestische folk bij Lewinski

SNEEK- De broers Jelle en Sieb van Zoetwater vertolken hun poëtische teksten en melancholische melodieën met samenzang zoals alleen broers dat kunnen. De akoestische folk is gearrangeerd variërend van minimalistisch (als duo) tot groots met volledige band.

Eind 2021 dook het duo een Londense studio in met producer Ian Grimble (o.a. Mumford & Sons, Bear’s Den, Daughter en Causes) voor het opnemen van hun tweede EP. Met de opnames op zak, werd ondertussen getekend bij Revanche Records, waarmee de singles van de EP in 2022 zijn uitgebracht.

De akoestische folk die Zoetwater speelt, is geïnspireerd op een breed scala aan singer-songwriter, indie-, folk- en rockmuziek, van Bear’s Den tot Bon Iver en van Damien Rice tot Simon & Garfunkel, maar dan in het Nederlands.

Voorafgaand een hapje mee eten? Dat kan. Kies dan ticket incl. diner. De keuken is geopend tussen

18:00 en 19:30. Zoetwater start om 20:00 (inloop va. 19:30)

Zaterdag 13 mei 2023 / 19:30 in Lewinski. €12.50 via Lewinski.nl