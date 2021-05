Zoekmachine optimalisatie stappenplan voor beginners

Dat is zeker aan te raden, want het is moeilijk om boven jouw concurrenten uit te komen die al jaren bezig zijn. Daarom is het voor velen aan te raden om bijvoorbeeld een SEO agency in te schakelen. Klik op ‘meer informatie’ als je alles over hun diensten wilt lezen, of lees alvast alle tips in dit blog om direct zelf aan de slag te gaan.

Hoe begin je met zoekmachine optimalisatie?

Wil je graag meer bezoekers naar je website trekken? Dan zul je aan slimme zoekmachine optimalisatie moeten doen. Dit houdt in dat je allerlei methodes toepast die niet alleen meer, maar ook relevantere bezoekers naar je website trekken. De beste manier om daarmee te beginnen is door de teksten op je website onder de loep te nemen. Deze moeten zowel jouw bezoekers als Google precies vertellen wat er op jouw site te vinden is. Je moet daar dus de juiste keywords in verwerken, die betrekking hebben op het product of de dienst die je aanbiedt. Bovendien moet je deze op de juiste plek zetten, dus in enkele headings, en minstens enkele keren in de eerste alinea’s op elke pagina.

Interne linkstructuur opzetten



Terwijl je de teksten op je website schrijft moet je proberen om her en der links naar andere pagina’s te verwerken. Dit houdt in dat je op je eigen websites allerlei links creëert zodat mensen tussen je pagina’s blijven doorklikken. Niet alleen brengen ze zo meer tijd door op je site, maar je maakt het ze ook makkelijker om de juiste informatie of het juiste product te vinden. Je moet het je bezoekers te allen tijde zo makkelijk mogelijk maken. Alle informatie moet hapklaar zijn, en mensen mogen nergens naar moeten zoeken. Als je dat doet, en het is bovendien super helder wat je te bieden hebt, dan eindig je ook hoger in de zoekresultaten van Google.

Doe een zoekwoordenonderzoek



Bij het verwerken van deze zoekwoorden in je teksten is het belangrijk dat je eerst controleert wat de concurrentie is, oftewel hoeveel websites deze zoekwoorden reeds gebruiken. Hoe meer concurrentie je hebt, hoe lastiger het is om met het betreffende zoekwoord hoog in de zoekresultaten te eindigen. Een online marketing bureau kan jou natuurlijk helpen bij het uitvoeren van zo’n zoekwoordenonderzoek, zodat jij precies weet welke je moet gebruiken. Klik op ‘meer informatie’ als je wilt weten hoe zo’n online marketing bureau te werk gaat.

Overweeg aan linkbuilding te doen



Wil je naast de teksten op je website meer doen om meer bezoekers te trekken? Dan zou je kunnen overwegen om aan linkbuilding te doen. Dit is het creëren van relevante backlinks naar jouw website, bijvoorbeeld via blogs en andere websites met een hoge authority. Je kunt bekende blogs benaderen of je een gastartikel kunt schrijven, reacties inclusief link naar jouw website plaatsen bij andere blogs, en een online marketing benaderen. Zij kunnen namelijk ook voor jou aan linkbuilding doen, want ze beschikken over veel blogwebsites waar ze artikelen over jouw product of dienst op kunnen plaatsen. Zo rank je al snel hoger in Google, en krijg je meer bezoekers, en dat betekent meer omzet!