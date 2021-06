Zoek je een baan? Paviljoen SALT. heeft een aantal leuke vacatures openstaan

TERHERNE - Waar voorheen Meer van Lenten zat, komt in de zomer van 2021 Paviljoen SALT. Het restaurant – waar je terecht kunt voor lunch en diner – ligt aan het water de Sâltpoel. Momenteel is de verbouwing in volle gang. Deze zomer zijn ze van plan de deuren te openen. Dit betekent tevens dat zij druk bezig zijn met het samenstellen van een nieuw team. Lijkt het je leuk om in de horeca te werken? Check dan onderstaande vacatures voor bediening, floormanager, ijsverkoper/afwashulp en keukenmedewerker.

Bediening

Fulltime en parttime functie

Tafelen in een ontspannen sfeer & bourgondisch genieten. Gasten verwennen en verrassen, dat is wat ze bij Paviljoen het liefste doen. Wie bij SALT. komt eten, komt voor de totale beleving. De sfeermakers weten heel goed in te schatten waar hun gasten behoefte aan hebben. Ze geven graag wat ze zelf ook zouden verwachten.

Wat ga je doen?

Jij vindt het leuk om mensen het naar de zin te maken. Je maakt er een sport van om er achter te komen wat de wensen zijn van de gasten. Zodat zij altijd met een glimlach weggaan. Ook vind je het leuk om mensen te adviseren over onze speciaal bieren, wijnen, lunch & diner gerechten.

Floor manager

Fulltime en parttime functie

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging waar jouw gastvrijheid volledig tot zijn recht kan komen? SALT wordt momenteel druk verbouwd en verwacht midden zomer 2021 open te gaan.

Jij houdt van gezelligheid en jij geniet ervan om gasten te laten genieten. Jij weet goed in te schatten wat gasten nodig hebben en jij speelt daar op een persoonlijke en spontane manier op in. Jouw enthousiasme zorgt ervoor dat mensen graag nog eens terugkomen. Daarnaast beschik jij over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is organiseren en plannen het liefste wat je doet.

Naast de dagelijkse operatie in goede banen leiden en het bewaken van gasttevredenheid ben je ook verantwoordelijk voor de roosters, training & ontwikkeling van je team, personeelstevredenheid & inkoop. Bij afwezigheid van de eigenaar ben jij die dag het gezicht en het aanspreekpunt voor zowel de gasten als je collega’s.

Wat breng jij mee?

Ze hoeven je niet uit te leggen wat ze met verantwoordelijkheidsgevoel bedoelen.

Jij bent een organisatie talent: van het maken van de roosters, tot het aansturen van een compleet team. Jij krijgt hier juist energie van!

Vind je het leuk om mee te denken hoe de beleving nog beter kan bij paviljoen SALT.?

Je beschikt over een probleemoplossend vermogen en kan eventuele klachten op een juiste en correcte manier oplossen

IJsverkoper & Afwashulp

Fulltime en parttime functie

Dit wordt aankomende zomer een combinatie functie! De ene dag sta je in de afwas, de andere dag ga jij de lekkerste ijsjes verkopen in de ijshoek!

Als ijssalon medewerker ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de ijssalon. Dit houdt in dat je bestellingen opneemt van de gasten, de verschillende ijsjes bereidt en zorgt draagt voor het afrekenen met de gasten. De ijssalon heeft ijs voor ieder wat wils en een wereld aan verschillende smaken. Jouw favoriet zit er vast tussen!

Wist je dat jij een van de belangrijkste functies van de keuken gaat bekleden? Zonder jou kunnen zij namelijk niet functioneren. Zij vinden het belangrijk dat al hun servies en bestek blinkt voordat het op tafel geserveerd word. En daar hebben ze jouw hulp bij nodig.

Keukenmedewerker

Fulltime en parttime functie

Je wilt in de horeca werken, maar bediening lijkt je niet zo leuk! Dat geef niet, want SALT is nog op zoek naar keukenmedewerkers. Samen met het keukenteam maak je de lekkerste gerechten klaar.

Wat breng jij mee?

Jezelf! Je bent gemotiveerd, enthousiast en je wil graag leren.

Ervaring vinden zij niet belangrijk, zij leren jou de kneepjes van het vak.

Je vindt het heerlijk om in een team te werken.

Je bent flexibel ingesteld en vindt het niet erg om doordeweeks als in het weekend te werken.

Je bent stressbestendig en houdt het hoofd koel op drukke dagen.

Wat jij krijgt:

Boven Markconform salaris

Op basis van ervaring & opleiding

Warme horeca familie

Je krijgt een afwisselende baan binnen een informele werkomgeving, waar je samen met je gemotiveerde collega’s, streeft naar succes en plezier op de werkvloer.

Leuke bedrijfsfeesten

Wij zorgen minimaal 2 x per jaar voor een leuke dag buiten de deur.

Aanvullende betalingen

Fooi & vakantiegeld

Scholing

Je krijgt de kans om je kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen en waar nodig verdere scholing

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Denk aan personeelskorting bijvoorbeeld.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar info@paviljoensalt.nl